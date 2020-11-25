【高盛推介】小米績後下跌 留意購沽證
2020年11月25日 10:40
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：小米(01810)昨日跌約1.6%，並在收市後公布截至今年9月底止首三季業績，期內營業額及純利分別達1,754.03億元人民幣及115.42億元人民幣，按年升17.4%及51.8%。有券商指小米業績勝預期，並上調其目標價至30.5元，重申「買入」投資評級。小米今早低開約2.4%後隨即反彈升見27.6元，惟及後再度下跌。現報26.3元，跌約3.1%，落後大市。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金傾向部署淡倉，當中認沽證及熊證在過去4個交易日皆錄得資金流入，分別合共約2,530萬及570萬元。進而觀察港股通資金流向，則見北水追捧小米，過去3個交易日皆錄得資金淨買入，合共約22.7億元。
投資者如看好，認購證方面可留意屬活躍條款產品中，槓桿最突出的小米購(17434)。並可留意年期約3個月，屬低街貨的高槓桿小米購26705。投資者如計劃部署牛證，可留意低街貨小米牛58935，與現價有約2.2元差距。
小米購(17434)，行使價32.43元，2021年3月1日到期，實際槓桿5.2倍，活躍條款產品中，槓桿最高。
小米購(26705)，行使價31.03元，2021年02月24日到期，實際槓桿5.2倍，低街貨、高槓桿。
小米牛(58935)，收回價24.08元，行使價23.68元，換股比率50，槓桿比率9.5倍，相近收回價牛證中街貨最低。
小米沽(26524)，行使價22.88元，2021年3月8日到期，實際槓桿5.2倍，高敏感度。
小米熊(56422)，收回價28.88元，行使價29.48元，換股比率50，槓桿比率8.4倍，近2.6元收回距離熊證。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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