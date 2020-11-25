比特幣迫近歷史新高　最牛睇50萬美元

比特幣價格氣勢如虹，昨(24日)一度高見19,416.6美元，逼近2017年的19,497美元紀錄高點。今(25日)日即市曾高見19,216.6美元，現報18,991.9美元，升495.5美元或2.45%。投資界熱捧比特幣，被稱為「女股神」的ARK Investment創辦人、對沖基金經紀Catherine Wood最牛，其近日發表的預測料比特幣可見50萬美元！

比特幣年初至今累計升幅1.6倍，除了避險因素外，今年5月比特幣減少了每個區塊獎勵的新幣數量，意味比特幣的「挖礦」產出減半，令供應減少而價格上升。

ARK Investment創辦人、對沖基金經紀Catherine Wood指出，機構一直在增加對比特幣的分配，這一趨勢就如同機構投資者首次進入房地產和新興市場時一樣，都是由開始到逐漸加倉，若有更多機構投資者買入比特幣，其價格有望升至40至50萬美元。

外電引述「Trading Analysis」創始人Todd Gordon表示，很難給定比特幣一個固有基本價值，因為供應有限，僅2,100萬枚，故他認為使用「艾略特波浪理論」是分析比特幣走勢的最佳方法，該理論正是基於從眾心理、貪婪和恐懼情緒驅動價格而得出，模式也很容易識別。經典的波浪理論波型為3次上漲、中間下跌2次，他稱首波高潮發生在2014年，接著2015年下跌、到2018年長期上漲、2019年又跌，第5波可能將是比特幣的最新一波高點。他表示，2014年第1波漲幅百分比(658%)通常等於第5波，因此他給出的目標價為7.4萬美元，即使未能達到也最少有61%漲勢，約達3.4萬美元。

財富管理機構Strategic Wealth Partners總裁Mark Tepper則表示，投資者害怕自己錯過比特幣的情緒將推升價格。他認為這個牛市可與特斯拉今年500%的升幅比較，預測比特幣2021年底可漲到10萬美元，最少也能翻倍到4萬美元。

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