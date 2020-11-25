港股格局：林家亨指升抵27000點水平短線不宜再追

國農證券董事總經理林家亨預期，今周五期指會在高位結算，短期升至27,000點水平不會再追，而是趁高位沽貨食胡，待結算後有新方向才再作部署。

他表示，依然看好新經濟股升值潛力，會待回落時重新買入。

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