港股格局：林家亨指升抵27000點水平短線不宜再追

2020年11月25日 10:45
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    恒指周三早間升幅曾擴至逾400點，高見26,996點，其中滙豐控股(00005)表現標青，曾急漲8%，升至42.95港元。個別大型新經濟股如騰訊控股(00700)和阿里巴巴(09988)則倒跌。
    國農證券董事總經理林家亨預期，今周五期指會在高位結算，短期升至27,000點水平不會再追，而是趁高位沽貨食胡，待結算後有新方向才再作部署。
    他舉例，電動車股已經位高勢危，所以他趁周三高位已沽出比亞迪股份(01211)。另外個別新經濟股阿里巴巴和騰訊也沽出，反而周四升勢凌厲的滙控，由於美國同業同樣開始受追捧，暫時繼續持有，博滙控升浪未完。
    他表示，依然看好新經濟股升值潛力，會待回落時重新買入。
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