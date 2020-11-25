全球經貿戰：50多艘澳洲煤船滯困華港口　39億煤炭海上漂流

外電報道，中澳緊張衝突持續，對雙邊貿易造成負面影響。受制於中國貿易黑名單影響，目前有價值超過5億美元(約39億港元)的50餘艘澳洲煤炭貨船，被迫徘徊在中國港口等待卸貨。

外電與數據情報機構的分析指出，目前有50多艘來自澳洲的煤船為了卸貨，已經等待1個月或更長的時間，這些煤船上約有570萬噸的煤炭及1000名船員，船型主要為好望角型和巴拿馬型船。由於這些貨物及船員都是中國貿易黑名單行動下的受害者，旨在限制來自澳洲的商品及食品。上月有消息指中國發電廠及鋼廠都被當局告知停止使用澳洲煤炭，且港口也被指示不要讓這些煤炭卸貨。

周一(23日)新加坡交易所的11月澳洲煤炭收於每噸101.57美元；9艘貨船則載有近110萬噸的動力煤，周一ICE歐洲期貨交易所這類煤炭的基準價格收於63.40美元。

在限制澳洲煤炭的同時，中國也廣泛限制燃料進口，以支持國內煤炭價格與國內礦企。能源諮詢公司--Wood Mackenzie表示，中國每月煤炭進口量最近降至近10年來的最低水平。

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