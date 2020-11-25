金管局指旗下公司取消工廈交易被殺訂　因有更佳方案

金融管理局及香港銀行公會各持股50%的香港銀行同業結算公司(HKICL)去年購入葵涌一層工廈樓花作數據中心之用，今年8月取消交易，被發展商殺訂1,646萬港元。

金管局發言人表示，HKICL在選址過程已做了合理可行的風險評估和緩解措施，而最新的決定是基於其後市場出現一個以前不存在而更安全及具成本效益的方案。金管局認為HKICL已根據所掌握的資料，平衡各方因素作出適當的決定。HKICL董事會會繼續跟進相關事宜。

HKICL發言人表示，該公司會因應業務運作而作出不同考慮，所有重大營運決定均需取得公司董事會同意。發言人稱，公司日常營運和固定資產的配置由公司的營運資金支付。HKICL業務運作安排及商業關係屬公司事務，不會作出評論。

消息稱，HKICL去年購入工廈樓花擬用作處理大量銀行結算數據的後備數據中心，惟交易前未得悉對上樓層將會被用作凍肉房，會對大廈樓層溫度有影響，其購入的樓層不宜用作數據中心，最終選擇取消交易。

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