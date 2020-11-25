全球經貿戰：RCEP響警　美國需重新思考亞太區經濟戰略

亞太15個國家簽署大型貿易協定後，外媒引述前美國外交政策顧問、現為智庫新美國安全中心執行長Richard Fontaine表示，未來上任的拜登政府可能必須重新思考美國在亞太地區經濟領導地位的未來。

外媒報道，近年亞太國家簽署2項大規模的自由貿易協定，分別是《跨太平洋夥伴關係全面進步協議》(CPTPP)和《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)。CPTPP源自於跨太平洋夥伴關係協定 (TPP)；而RCEP是最近由中國領導，與澳洲、日本、南韓和東南亞國家在內的15個國家簽署，是全球最大的貿易集團，覆蓋22億人口，26.2兆美元的市場，佔世界GDP的30％。

他認為，在亞太國家簽署了2項大規模自由貿易協定之後，拜登政府可能不得不重新設想美國在亞太地區的經濟領導地位。他解釋，當新任政府將進入一個美國既不屬於TPP，也不是RCEP締約方的時代，故拜登至少必須考慮美國在亞洲經濟領導地位的未來要如何發展。

他又指出，拜登與特朗普的最大分別，就是拜登將回到多邊主義做法。拜登曾表示，將在上任時對關稅進行審查，並可能與美國盟友和合作夥伴一起審查關稅，有可能發展某種通用方法。

另外，美國貿易仍然受美國國內政治的複雜問題所影響，儘管拜登不會像特朗普一樣施加很多關稅，但明年可能仍要繼承這些政策，勢必受到政治環境的制約。

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