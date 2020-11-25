IMF警告額外貨幣刺激措施　恐對金融穩定構成重大風險

國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃表示，新冠疫情引起的經濟活動崩潰使中央銀行承受着提供更多降息和政策寬鬆的壓力，但直言更多貨幣寬鬆已不太可能，並且如今也不夠。

她說，由於極低的利率、很低甚至負數的債券孳息率，央行正在回到實驗室，審查其框架，以確定可支持復甦的創新策略和工具。她補充，新的策略和工具也可能產生新的副作用，額外的貨幣刺激措施可能對金融穩定構成重大風險，貨幣政策制定者需要平衡通脹和產出的短期提振與宏觀金融脆弱性的累積。央行在評估其框架和更新其工具時必須繼續「創新和大膽」。

她認為，貨幣政策不應也不能獨自完成。財政政策可以發揮重要作用，決策者在危機期間加大了財政支持，需要繼續這樣做，以支持可持續和包容性的復甦。

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