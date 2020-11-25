【瑞通推介】滙控見8個月高 有望回補下跌裂口
2020年11月25日 11:09
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瑞通認股證牛熊證銷售部：疫苗利好消息、美國啟動總統權力交接、以及市場憧憬大規模財政刺激，帶動美股隔晚高開高走，道指首次升破三萬點心理大關，收報30,046點，升454點(或1.5%)。恒指昨收報26,588點，升102點(或0.3%)，連升三個交易日。今早再漲逾300點，直撲27,000點關，突破7月上旬阻力。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾1,900萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,700萬港元，反映投資者預期大市將見調整。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價25,600至25,699點，而熊證街貨重貨區為收回價26,700至26,799點。
疫苗消息帶動資金重回舊經濟股，加上有券商唱好滙控(00005)可受惠債券收益率上升、以及明年開始可重新派息，匯控今早裂口高位，曾飆8%，高見42.95元，突破42元前高位，創8個月以來新高，直迫三月底時因公布中止派發股息所引發的下跌裂口。上市期權的引伸波幅平均上升1至2個波幅點。
小米(01810)季績勝市場預期，上季收入達722億元人民幣，按年增長34.5%；經調整淨利潤41億元人民幣，按年增長18.9%。當中，第三季智能手機業務收入及出貨量均創歷史新高。管理層表示，歐洲疫情反彈對智能手機銷售的影響未見特別大，印度市場則較受疫情影響，而華為出售榮耀業務不會影響公司策略。小米上日創28.4元新高後回吐，收報27.15元，倒跌1.6%，結束三日升勢。今早低開逾2%後回穩，27元失而復得。昨有超過10億元北水淨買入小米。輪證資金流方面，逾2100萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾260萬元淨流入。
石藥(01093)今年首9個月盈利按年增長25.1%至35.2億元人民幣，收入增長14.6%至192億元人民幣。有券商指石藥業績符合預期，但憂慮旗下主要藥物恩必普有減價風險，以及專利將於2022年到期，拖累集團未來盈利增長。石藥昨以大成交下挫6.5%至7.61元的逾半年低位，收跌3.5%於7.85元，連跌三日，14日RSI跌至30以下的超賣區。石藥昨公布附屬研發的胃癌藥獲美國藥監局資格認定，不過股份今早繼續向下，再度跌穿7.8元，跌幅逾1%。昨有逾130萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。
美團(03690)於昨日ATMX中最為落後，高開在313元後反覆偏軟，收報303.4元，跌1.4%。美團將於下周一公布季績，部分券商料美團因對雜貨業務等新業務進行投資、並為鼓勵消費推出更高補貼，上季有機會由盈轉虧，收入則料可按年增長逾兩成。另美團將於12月7日正式獲納入為恒指成份股。美團今早回升逾1%，高見309元。近1,000萬元在昨日淨流入其好倉，淡倉同日則有逾100萬元淨流出。
金山軟件(03888)上日先升後回，跌穿40元關，收報39.55元，走低1.6%，連續兩日收於50天和100天線以下。今早靠穩，曾重上40元。昨有接近90萬元淨流入金軟好倉。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指貼價、中短期購(27876)，行使價：28,000點，2021年3月到期，實際槓桿：12.5倍
恒指輕微價外、短期沽(27287)，行使價：24,900點，2021年1月到期，實際槓桿：15.8倍
滙豐貼價、中年期購(18033)，行使價：42.88元，2021年5月到期，實際槓桿：7.6倍
滙豐價外、中短期沽(18274)，行使價：34.34元，2021年5月到期，實際槓桿：6.4倍
石藥輕微價外、中短期購(14116)，行使價：9元，2021年5月到期，實際槓桿：5.1倍
小米輕微價外、中短期購(26202)，行使價：29.38元，2021年3月到期，實際槓桿：5倍
小米價外、中短期沽(26203)，行使價：21.88元，2021年3月到期，實際槓桿：5.7倍
美團價內、短期購(29263)，行使價：299.08元，2021年2月到期，實際槓桿：4.8倍
美團輕微價外、中年期沽(18034)，行使價：264.88元，2021年6月到期，實際槓桿：3.1倍
金軟價外、長期購(18315)，行使價：46.88元，2021年1月到期，實際槓桿：6.5倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(55524)，收回價：26210點，槓桿比率：36.4倍
恒指熊證(54449)，收回價：27690點，槓桿比率：28.6倍
恒科牛證(57294)，收回價：7500元，槓桿比率：9.7倍
恒科熊證(57295)，收回價：8500元，槓桿比率：11.3倍
滙豐牛證(55534)，收回價：37.08元，槓桿比率：6倍
滙豐熊證(55682)，收回價：48.7元，槓桿比率：5.2倍
石藥牛證(63765)，收回價：7.1元，槓桿比率：5.8倍
石藥熊證(63760)，收回價：9元，槓桿比率：3.8倍
小米牛證(57268)，收回價：23.899元，槓桿比率：9.1倍
小米熊證(51418)，收回價：30.28元，槓桿比率：5.3倍
美團牛證(57262)，收回價：280.199元，槓桿比率：11.4倍
美團熊證(69864)，收回價：339.88元，槓桿比率：7.1倍
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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