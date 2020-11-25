新冠肺炎：分析指疫情加速推動中國崛起　西方體制敗露弱點

外媒報道，今年以來新冠肺炎疫情大爆發，凸顯西方體制在應對上的左支右絀與荒亂無序，相對地讓中國內地體制發揮效能與優越性。知名德國媒體更直指，西方國家必須停止自我毀滅，攜手共同應對疫情，認真面對中國體制的挑戰，以免在體制的競賽中落敗。

德國《商報》以《新冠疫情加速中國崛起，歐美必須共同抵禦》為題發評論，指最近美國大選的鬧劇以及歐盟內部圍繞預算案的混亂場面令人擔憂，已經愈來愈少的人相信西方國家有能力解決當今時代的緊迫問題。

文章指出，長期以來歐美人都有一種優越感，這種優越感來自於市場經濟體制在冷戰中的勝利。可是如今，歐美國家正面臨治理不良、爭吵不休等問題。在抗擊疫情上，西方國家表現失敗。這些狀況與少數貪婪精英造成的金融危機不同，防疫工作的失敗是大家共同造成的，減少人際接觸、佩戴口罩、取消派對慶典等暫時性的限制措施，對於很多人來說顯然很難接受，其結果是防疫措施不得不變得更加強硬、時間長久、代價更高。

文章又批評，鑑於歐美國家的防疫成績，西方優於其他任何政治體制的信仰顯得極為可笑。人類的前景正在其他地方成形，具體而言就是「亞洲」，這場危機加速推動了本世紀的重要地緣政治趨勢：「中國崛起」。

文章指出，儘管中國被不少鄰國視作威脅，北京依然成功地和亞太周邊眾多國家達成大型自由貿易協定。目前暫時無人可以預測RCEP是否能夠實現其許諾的目標，但是對於中國而言，簽署協定這件事情本身，就已經釋放出了一個很有價值的訊號，就是原先主導國際秩序的大國已經癱瘓，現在輪到中國了。

文章認為，雖然西方國家社交網絡上遍布假新聞、陰謀論，歐美之間也相互攻擊，但是，對抗新型鬥爭還遠未失敗。美國新總統拜登計劃上任第一年就召集西方國家峰會，制訂共同綱領來抵禦內部腐蝕和外部威脅。西方國家必須抓住這次機遇，在綠色經濟轉型、高科技研發與監管領域有所作為，其中當務之急則是在全球範圍內的新冠疫苗分配問題。

亦有其他外媒指出，西方藥企不願放棄新冠疫苗專利權，拱手將主導權讓給中國人。在此消彼長之下，新冠疫情儼然成為了中國崛起的推手。以前疫苗研發都是歐美藥企做的，在富裕的西方國家出售並賺取利潤，最後如果國際組織能拿出足夠的援助資金，藥企再把疫苗廉價賣給窮國。但這個時代已經過去。中國已公開承諾提供給貧窮的第三世界國家廉價疫苗，並授權他們生產，中國將因此取得重要的突破，國際政治影響力的天秤也在向中國傾斜。

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