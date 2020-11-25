【高盛推介】滙控發威跑贏大市 輪證部署
2020年11月25日 11:14
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高盛(亞洲)有限責任公司：滙控(00005)昨日升約1%，今早繼續上升，早上高開約3.3%後升幅擴大，最高見42.95元，突破近8個月高位。現報42.45元，升約6.8%，明顯跑贏大市。有券商發表報告，指英國監管機構或會逐個按情況考慮放鬆對銀行恢復派息的限制，並料市場憧憬滙控恢復派息。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金傾向部署認沽證，本周一(23日)及本周二(24日)共錄得約300萬元資金流入。
投資者如看好，認購證方面可考慮以行使價42至50元作為篩選產品的條件。並可留意當中2個月期以上產品中，槓桿最突出的滙豐購(18244)。貼價的選擇可留意價外幅度不足2%的滙豐購(18382)。投資者如計劃部署牛證，可留意屬遠牛的滙豐牛(55277)，與現價有約6.5元差距。
滙豐購(18244)，行使價45.23元，2021年1月26日到期，實際槓桿9.9倍，行使價42至50元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
滙豐購(18382)，行使價43.05元，2021年2月23日到期，實際槓桿7.3倍，貼價。
滙豐牛(55277)，收回價36元，行使價35元，換股比率100，槓桿比率5.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，可留意年期約5個月的低街貨滙豐沽(18324)。
滙豐沽(18324)，行使價32.27元，2021年4月26日到期，實際槓桿7.9倍，低街貨。
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