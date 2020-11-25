【專家點評】李偉傑：小米季度業績超預期　上望...

除了智能手機，其他業務亦展現良好增長。集團發揮「手機 x AIoT」的用戶基礎及渠道優勢，在眾多品類保持領先地位，持續豐富IoT產品組合，為用戶帶來前沿科技。截至2020年9月30日，小米IoT及生活消費品收入達到181億元，同比增長16.1%。其中，境外IoT及生活消費產品收入同比增長56.2%，創單季度歷史新高，境外市場發展潛力龐大。小米布局的「手機x AIoT」生態，亦成為了小米手機業務獨有優勢。

此外，小米互聯網服務趨於多元化，變現效率強勁提升。2020年第三季度，小米互聯網服務收入達58億元，同比增長8.7%。其中，境外互聯網服務收入同比增長75.6%，達到7億元，對整體互聯網服務的收入貢獻佔比達到12.0%。得益於互聯網商業化能力的增強以及境外廣告收入的強勁增長，小米廣告業務收入創下單季度歷史新高，達33億元，同比增長13.7%。

另外，智能電視及小米盒子於9月的月活躍用戶達到35.8百萬，同比增長49.9%。截至2020年9月30日，小米電視的付費用戶達到4.2百萬，同比增加28.2%。從「手機 + AIoT」升級為「手機 x AIoT」，小米成功延續上半年業績強勢增長，核心戰略大獲成功。自此，小米將繼續於技術方面持續探索及投入，配合多元化的商業生態及互聯網服務，透過AIoT終端持續引流，持續加強變現能力，形成不容忽視的巨大生態價值。在未來的十年，相信小米將不斷開拓自身在品牌、管道和產品力的布局，用更完善的產品結構，更強大的技術實力，面對更加多變的競爭格局。

股價走勢上，在業績公布前已持續創新高，作為強勢股可接近10天移動平均線25元至26元水平可以跟勢上車，短線目標可挑戰30元大位。中長線方面，在業績表現理想加上發展定位清晰下，目標可看35元，而股價在今年五月起動後，50天移動成為重要支持線，現時50天移動平均線在22.6元水平，假若失守該平均線超過2天不能收復失地的話，可先策略性部署。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士，作者及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)

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