施政報告：深化中港金融互聯互通　研放寬房託基金投資限制

特首林鄭月娥今早(25日)在立法會宣讀新一份《施政報告》，指早前與中央相關部委和廣東省政府商討支持香港發展的政策措施，獲得非常正面的回應。

● 深化兩地金融互聯互通

其中涉及鞏固和提升香港國際金融中心，中央支持深化兩地金融互聯互通，逐步擴大「互聯互通」合資格股票範圍，同意加快香港上市未有盈利的生物科技公司，和內地科創板股票在符合特定條件下納入標的。中央繼續支持香港鞏固和提升國際金融中心地位，會加快落實在大灣區的「跨境理財通」。

● 適度放寬房託基金的投資限制

另外，政府將銳意推動香港房地產投資信託基金(房託基金)，令香港發展成為亞洲區蓬勃的房託基金市場，加強香港作為首要資產及財富管理中心的集資功能，並為本地投資者帶來更多元化和提供較穩定回報的投資機會。政府正研究多管齊下的措施，包括適度放寬房託基金的投資限制、擴闊投資者基礎、改進立法和規管架構以利便行業運作，以及加強市場推廣和投資者教育。

為了鞏固香港作為亞洲領先的私募基金樞紐地位，政府指會為在本港營運的私募基金所分發的附帶權益，在符合若干條件下，提供稅務寬免。並已就建議諮詢業界，正擬備相關法例，目標是在短期內向立法會提交修訂條例草案。另方面，投資推廣署將成立專責團隊，進一步推動香港的家族辦公室業務，在本港及其他主要市場加強宣傳香港的優勢，並為有興趣來港營辦的家族辦公室提供一站式支援服務。

● 鞏固和提升香港國際航空樞紐地位

至於鞏固和提升香港國際航空樞紐地位方面，她指中央支持香港國際機場按市場化原則投資入股珠海機場，參與其運營發展，進一步深化合作，建設有國際競爭力的世界級機場羣。而關於建設國際科技創新中心，中央亦支持香港與深圳共同建設深港科技創新合作區的深圳園區，和位於落馬洲河套的香港園區，實踐「一國兩制」下，位處「一河兩岸」的「一區兩園」。

● 完善港深陸路口岸建設

另外，為完善港深陸路口岸建設，中央支持香港深化與深圳合作，優化落馬洲/皇崗口岸，在位處深圳的新皇崗口岸採用「一地兩檢」，以釋放香港口岸區超過20公頃土地作其他用途，並於稍後進一步共同探討羅湖口岸的優化。在參考了港珠澳大橋「港車北上」的經驗後，研究在港深陸路口岸亦實施「港車北上」政策。

而在防疫抗疫方面，中央支持並要求香港特區政府採取一切「外防輸入、內防反彈」的必要措施，在香港疫情可控的情況下，通過「健康碼」互認，逐步有序恢復粵港人員往來，並支持香港確保新冠肺炎病毒疫苗供應，在有需要時，預留一定數量的內地研發或生產的疫苗供香港市民使用。

● 分析：第二上市股未見納互聯互通名單

惟他認為，阿里和京東只是受短期心理因素影響，股價往後走勢最終還看未來業績表現，且第二上市股份納入互聯互通相信只是時間問題。

至於香港上市未有盈利的生物科技公司獲同意加快在符合特定條件下納入互聯互通，他指投資這類股份要小心，一來沒有盈利基礎支持，投資價值一般，二來近期這類股份在上市後表現相對失色，投資熱潮見冷卻，現時高追風險較大，不妨待有實施詳情公布後才追入也未遲。

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