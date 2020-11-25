全球經貿戰：印度第三度禁止中國應用程式　包括阿里騰訊

據外媒報道，這次被印度政府列入禁止名單的APP包括阿里巴巴的電商網站「全球速賣通」(AliExpress)、騰訊「WeTV」，以及交友APP等。

印度電子資訊產業技術部(MeitY)針對相關APP下達斷訊命令，讓印度的消費者無法使用。MeitY在說明中指出，被禁止的這些APP，侵害了主權、國防與社會秩序。

今年6月印度政府禁止字節跳動的短影音APP--TikTok等59個手機APP；9月又禁止118個手機APP；加上今次的43個，總計數量已達到220個。

根據部分印度媒體說法，APP遭到禁止的阿里巴巴，在印度關連企業有9成員工遭到解雇。印度當局的經濟制裁似乎對中國企業造成一定程度衝擊。

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