【大行報告】富瑞：未來10年銅價看漲　留意歐洲銅礦股

雖然近期美國金融市場風險情緒降低，恐慌指數(VIX)回落，黃金等貴金屬價格應聲下跌，但工業用金屬仍被看好，尤其是銅價已達近7年來新高。分析指，由於再生能源發電、及電動車未來10年的需求將會是現時的10倍，需要用到銅配合生產，銅價問題已經不再是會不會升，而是何時上升和升多少之別，礦企如Antofagasta等可看好。

外媒引述美國投資銀行--富瑞(Jefferies)的分析師Chirstopher LaFemina指出，銅礦將於5年後進入長期供不應求，在市場找到替代原料、恢復供需平衡前，銅價會突破2011年7月1日創下的每磅4.474美元歷史高點。近月銅期貨價格已突破3.3美元，是2014年2月來首見。

該行指出，傳統發電正向再生能源發電轉移，而後者機具對銅需求是前者5至15倍，例如每1,000度電，離岸風電機需要15噸銅，在岸風電機和太陽能光伏約需5噸，但傳統發電只需1噸。分析預計，再生能源發電今年99.1萬噸銅需求將在2030年升至190萬噸。

電動車產業對銅需求更驚人，平均每輛電動車需83公斤銅、每座充電站需10公斤，分析預計，隨着各大車商投入電動車與各國法令陸續訂出燃油車最後銷售期限，今年17萬噸銅需求會在10年後升至170萬噸。

只是，在2025年出現嚴重供給不足前，仍須提防銅價有可能遭遇熊市。相對於直接在期貨市場建倉，該行建議投資者找尋與銅礦相關個股。歐洲礦業巨頭Antofagasta、嘉能可(Glencore)評級被上調至「買入」，並看好Freeport-McMoRan、必和必拓(BHP)、力拓(Rio Tinto)、淡水河谷(VALE)等礦商。

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