施政報告：工商舖明起撤辣救市　住宅則未有計劃

東網早前獨家披露，港府在各界促請下決定撤銷工商舖的辣招稅徵費，即買方毋須支付雙倍稅率。特首林鄭月娥今早(25日)在立法會宣讀新一份《施政報告》時表示，行政會議今早已通過印花稅條例，由明日(26日)起將撤銷非住宅物業雙倍印花稅「辣招」，而住宅物業的辣招稅則繼續維持。

林鄭月娥表示，由於受經濟下行及疫情不明朗等因素影響，過去一段時間非住宅物業的售價及需求均已顯著回落，政府認為現時是適當時候撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅，為使有需要的業主即時受惠，故她行使法定權力，以公共收入保障令讓撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅由明日起生效。

她指，會繼續留意非住宅物業的市場情況，在有需要時會再次採取合適措施，以確保市場的平穩發展，但強調在現時房屋供應緊絀的情況下，住宅物業價格仍處於一般市民難以負擔的水平，故政府並無計劃調整住宅物業的各項印花稅安排。

政府落實取消非住宅物業雙倍印花稅，普縉集團執行董事及企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典認為，交易成本下降，將有助交投變得較為暢旺。不過，工商舖物業並沒有剛需求，要有商機及利潤，投資者才會擴充或買舖，在現時疫情及遊客未能抵步情況下，看不出撤辣會令工商舖物業價格快速回升。

他指出，或有部分原先取態較猶豫的投資者回歸市場，若然撤辣而憧憬舖市上升就「諗多咗」，認為要疫情好轉令經濟重回正軌，才對市況有較大幫助。

美聯工商舖行政總裁黃漢成回應，歡迎撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅措施，此舉絕對有助用家或外來資金入市。亦能讓有意沽貨套現的商家取得賴以周轉的「救命錢」。

他指出，疫情重擊香港經濟，工商舖市場首當其衝，工廈方面，今年首三季工廈億元或以上的成交僅錄13宗，按年大跌逾6成。商廈方面，上月中區(包括上環、中環、金鐘)甲廈空置率創2008年金融海嘯後的新高紀錄。商舖方面，第三季四核心區街舖空置率更創下該行有紀錄以來新高。

香港作為國際金融中心，一向為外來資金營商投資之首選，是次措施有助外來企業買入物業自用，鞏固本港作為國際金融中心之地位。

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