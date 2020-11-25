螞蟻旗下兩個ABS融資項目通過　規模200億人幣

雖然螞蟻集團上市暫緩，但據上交所公司債券項目信息平台公告顯示，螞蟻集團旗下的花唄和借唄兩個資產抵押證券(ABS)融資項目狀態已更新為通過，合計規模200億元人民幣(下同)。同時還有3個ABS項目處於已受理狀態，總計260億元。

上述兩個已通過的ABS融資項目中，規模為100億元的「國泰君安借唄第4-12期消費貸款資產支持專項計劃」的ABS項目在11月23日更新狀態為「通過」。另一規模同樣為100億元的「中信證券花唄一至十期授信付款資產支持專項計劃」，已在11月20日更新狀態為「通過」。

至於3個狀態為「已受理」的項目，分別為天弘創新花唄第8-15期消費授信融資資產支持專項計劃、財通資管花唄授信付款資產支持專項計劃和中信證券借唄五至十四期消費貸款資產支持專項計劃，規模分別為80億元、80億元和100億元。

ABS融資模式是指資產支持證券化，即以項目所擁有的資產為基礎，以項目資產可以帶來的預期收益為保證，通過在資本市場發行債券來募集資金。

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