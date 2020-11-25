【數碼商機】邵志堯：內地電商營運各有咩不同？

阿里巴巴2003年創立了淘寶，這一年可以稱為消費者能參與電子商務的元年，今天光是雙十一購物節的成交金額已達到接近5,000億元人民幤，但是在17年前中小微企業幾乎沒有渠道讓他們做生意，繼而出現了淘寶、京東、蘇寧、拼多多等不同的電子商務平台，他們同樣是平台，究竟內裏的分别在哪裏，等者嘗試解釋一下。

阿里系的天貓和淘寶是平台，淘寶原先只是一個討論區譲消費者之間的溝通，逐漸有個別賣家出現成為一個C2B平台，做大以後有品牌的賣家也想加入，阿里為了區分大品牌和小商戶的分别，特意創建了一個入門門檻較高的天貓商城，兩個電商只負責經營平台，不會有自家或代理任何產品，賺的是上線費、為商家或平台服務商的服務費用，他們只搭建良好的謍商平台，買家、賣家和服務商在平台上達成交順暢是唯一主要任務。

京東和阿里最大的差别就是，他們很多產品是自營，做一個比喻同様是經營購物中心，阿里系每一個店舖都是租出去，由租客自己經營，京東由於是從物流起家的，他們在購物中心的大部分店舖是自己經營，餐館是自己裝修找廚師、侍應，電影院、零售店也是自己買貨來銷售，初期只有小量外來租客。讀者會覺得詫異，真的會有這様的發展商嗎?答案是有的，上海新天地在最初引進保育建築物改造的時候，租客對這類型物業估算不到收入，很難招到租客，故大部分都是自營店，當租客在觀察一段時間以後，才找發展商們把店舖讓給他們經營，京東有資本和貨倉，他們大批量買貨在商城出售，以賺取貨品差價為主，利潤會較大但很需要龐大資金去支持。

拚多多是由社交群體出發，由消費者驅動需求，集齊一定數量向廠家或品牌商下訂單，完完全全的反客為主，是S2C2B的模式，他們要做好大量Social群眾工作，由他們去引領潮流，或在群組中創造需求，由無變有。內地市場巨大，仍有很大的發展空間，絕對能承受不同商業模式的出現。

江西財經大學客座教授 邵志堯

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