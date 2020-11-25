調查：29%千禧世代疫後改用新理財工具

渣打集團今(25日)公布最新網絡調查結果顯示，新冠肺炎疫情顛覆全球個人消費與儲蓄習慣，而在各年齡層中，以25至44歲的千禧世代所受到的衝擊程度最甚。

外媒引述渣打調查數據顯示，41%的全球千禧世代認為疫情發生後，管理日常支出的難度變高，有35%的千禧受訪者在過去1個月內增加借貸，疫情也促使千禧世代嘗試改變理財方式。29%受訪者在疫情過後已開始使用新的理財工具或記帳App，有44%受訪者計劃在未來3年內開始使用。

是次渣打的調查涵蓋全球12個市場12,000位年滿18歲的受訪者，調查計劃分為三階段，依序探討消費者在疫情過後的收入、消費與財富管理觀念，這次調查則聚焦在疫情過後全球消費者日常理財習慣的轉變，結果發現儘管疫情對千禧世代的衝擊最大，但千禧世代也是各年齡層中對財務狀況最有信心的族群。

調查結果顯示，在這波疫情衝擊下，千禧世代比其他年齡層的受訪者更積極地追尋長期財務目標。渣打表示，千禧世代不僅逐漸主宰全球消費市場，也將是支撐經濟發展的主力。呼應千禧世代善用新科技的特質。

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