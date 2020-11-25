新股專輯：京東健康入場費3564元　獲6基投力撐

是次計劃發行3.819億新股，相當於擴大後股份12.21%，其中95%為國際配售，5%為公開發售，集資規模239.83億至269.55億元。另有15%超額配股權，集資額可增至275.81億至309.98億元。

文件指，京東健康引入6名基礎投資者，涉資13.33億至13.5億美元(約104億至105億港元)，相當於集資額未計行使超額配股權的38.95%至43.36%，均設6個月禁售期。包括

新加坡政府投資公司(GIC)認購3.5億美元、Tiger Global認購3億美元、貝萊德(BlackRock)認購2.5億美元、清池資本(Lake Bleu Prime)認購1億美元、中國國有企業結構調整基金(China Structural Reform Fund)認購1.99億美元；高瓴資本(Hillhouse)則認購1,658.4萬股股份。

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