全球經貿戰：傳華為正重啟4G手機生產

受到美國制裁影響，華為的5G之路舉步維艱。據內媒報道，華為正重啟4G手機的生產，預計最快能在2021年上半年上市。

內媒近日向華為供應鏈求證，消息指華為4G新的手機訂單已陸續開始備貨，按照市場訂單出貨節奏，現階段的手機訂單成品預計在2021年上半年上市。

報道引述消息指，華為的4G晶片供應，可以解決海外大部分區域手機及平板的需求問題，這樣就能夠把海外主要地區的渠道維持，保留隊伍和力等待未來的翻盤機會。目前，東歐、俄羅斯、亞太、中東、非洲以及拉美等地區仍然是4G市場，部分地區只提供4G網絡，4G產品依然具有競爭力。

報道又指，從目前獲得許可的情況來看，只有高通能向華為提供4G晶片。早前高通表示，已取得向華為銷售部分產品的許可，當中包括一些4G產品。

不過，始終5G手機才是目前市場主流產品，市調機構TrendForce預計，華為2021年的全球智慧型手機市場份額將跌至僅剩4%。

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