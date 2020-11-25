傳發改委調查各地新能源車投資情況　摸底恒大及寶能等

內地媒體報道，國家發改委下發的《關於實現新能源汽車整車生產及項目情況調查的通知》，要求各地發改委在11月18日前向國家發改委產業司上報各地新能源汽車的投資情況。

報道指，《通知》要求各地發改委提供的項目情況，包括自2015年以來已經通過批准和備案的新建純電動汽車的項目情況，建設進展以及年度生產情況，2019至2010年現有汽車企業新能源汽車投資項目生產營運第三條要求各地提供本地區純電動汽車汽車項目規劃和招商引資情況，其中明確要求各地詳細報告恒大、寶能等企業2017年以來在當地投資以及擬議投資建設的新能源整車和零部件項目，包含土地佔用，建設內容，項目進展，完成投資等情況。

車企內部人士認為，此舉在摸底之外，也傳遞出防止當前新能源汽車產能過剩的信號。

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