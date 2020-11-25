調查：2021年歐股展望樂觀　料逼近歷史高位

由於新型肺炎苗研發前景樂觀，以及對企業信心和獲利能力強勁反彈的預期，外電參與的最近調查顯示，2021年歐洲股市展望可望接近歷史高點。

外電報道，在過去兩周對26位基金經理、分析師及經紀商進行的調查顯示，隨着經濟活動在疫情後逐步恢復正常，預計歐股主要指數Stoxx 600在2021年底將升至430點，略低於2020年2月的歷史高位。

此外，到明年底，德國DAX指數將達到14,500點，英國富時100指數將達到6,900點，法國CAC40指數將達到6,172點，義大利FTSE MIB指數將達到24,000點，西班牙IBEX指數將達到9,000點。

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