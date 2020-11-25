【股神動向】今年首三季巴郡操作異常　原因可能係…

「股神」巴菲特(Warren Buffett)旗下的巴郡(Berkshire Hathaway)，今年多次調整投資組合，但這些操作極不像過去的巴菲特的作風，因此引起外界熱議。

外媒報道，巴菲特旗下巴郡在今年首三季有35檔持股被完全清倉和減持，操作和過去的巴菲特相當不同，這令人聯想，到底巴菲特是否已將巴郡的操作重任交給投資副手？

過去，巴菲特在調整投資組合時，無論是增持、減持或清倉，都是小量調整。但在今年首三季，巴郡已有35檔持股被完全清倉和減持，當中包含蘋果公司(Apple Inc.)和Barrick Gold，後者的操作更令人驚訝，皆因巴郡在次季才建倉，第三季就減持逾40%出場，和巴菲特過去的操作相比，是鮮見的短線操作。

故有分析指，巴菲特可能已將巴郡的操作重任交到投資副手Todd Combs和Ted Weschler。就如巴菲特曾對黃金不屑一顧，今年卻買進了Barrick Gold，還有巴郡在短期內大量增減持股；而巴菲特曾表達他無意鑽研臨床數據，巴郡第三季卻重注投資多間製藥公司；還有巴菲特曾說過，巴郡不投資新股(IPO)，但今年巴郡卻參與Snowflake的IPO。

在近日巴郡提交的13F報告可見，今年前三季巴郡共完全清倉10檔持股，分別是：美國航空集團、西南航空、達美航空、美國聯合航空、Occidental Petroleum、菲利浦66、高盛、Travelers Cos.、Restaurant Brands International、Costco Wholesale，除了Costco在第三季被清倉，其餘9檔都在上半年被清倉。

此外，有25檔股票是被波克夏不同程度減持，分別是Apple、Charter Communications、Barrick Gold、M&T Bank、Wells Fargo、PNC Financial Services、摩根大通、萬事達卡、Visa、紐約梅隆銀行、Synchrony Financial、U.S. Bancorp、Sirius XM、亞馬遜、VeriSign、通用汽車、Biogen、DaVita、Teva Pharmaceutical Industries、Axalta Coating Systems、Suncor Energy、Liberty Latin America、Liberty Global(Class A)、Liberty SiriusXM Group的A股和C股。

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