【亂世買金】花旗：黃金牛市尚未完　2021年會升破2000美元

在新型肺炎疫苗研發出現突破性進展後，全球經濟前景出現曙光，令屬避險資產的黃價格近日回落，今(25日)亞洲時段現貨金報每安士1,804.24美元，跌3.48美元或0.19%。不過，投行花旗認為，黃金的牛市周期尚未結束，2021年金價將再度漲破2,000美元。

花旗大宗商品研究主管Aakash Doshi指出，疫苗消息將會使金價漲勢放緩，但不會結束黃金的長期牛市周期。只要美國貨幣政策沒有出人意料地轉向鷹派，2021年金價再度漲破2,000美元將是「不可避免的」。

另一家投行高盛亦認為，當出現更多通脹迹象時，金價將會走高，並強調金市中期牛市理論不變，維持預期未來12個月金價可見2,300美元的目標。

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