港交所歡迎滬深港互聯互通機制擴容 提升競爭和吸引力
2020年11月25日 13:42
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新一份施政報告中提到，中央繼續支持香港鞏固和提升國際金融中心地位，同意把按新上市制度，在香港上市未有盈利的生物科技公司，和內地科創板股票在符合特定條件下納入「互聯互通」的選股範圍。
香港交易所(00388)主席史美倫表示，施政報告彰顯了特區政府致力於鞏固和提升香港國際金融中心地位的決心，該所對此表示熱烈歡迎。香港政府積極支持滬深港互聯互通機制的進一步擴容，有助於確保香港資本市場的活力，並不斷提升競爭力和吸引力。
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