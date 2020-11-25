市場太樂觀？全球基金大戶開始部署疫情結束

外國傳媒報道，一些全球最大投資者表示，是時候針對新冠疫情結束的前景做一些投資組合配置了。不過，怎樣做最好並無定論。

摩根資產管理的建議之一是買備受打擊的旅遊、航空和酒店股。富達國際的跨資產團隊正增持諸如歐洲等疫情嚴重地區的資產，押注這些資產將會反彈。富蘭克林鄧普頓則認為，撤出像亞洲這樣更好控制了疫情的地區還為時過早。

儘管這3家公司都把目光從新冠病例激增和再度實施封鎖上轉移開，轉而關注接種疫苗後在未來兩年某個時候實現群體免疫的前景，但他們在如何投資方面的分歧，也彰顯了資產管理者在可能是至關重要的時刻所面臨的高風險。疫苗研發在本月取得的進展，已經引起不同行業、國家和股市投資風格之間相對表現的劇烈變化。

摩根資產管理首席亞洲市場策略師Tai Hui表示，未來幾個月，股票板塊輪動可能會成為投資者討論的主要話題，認為投資者可以尋求分散配置，以利用疫苗開發方面潛在的好消息。

富達國際駐倫敦的宏觀和戰略資產配置主管Salman Ahmed稱，現在是時候對歐洲抱有積極觀點了。該公司跨資產團隊已經看漲歐洲地區，這是項「重大轉變」。他還表示，亞洲市場已經最大程度消化了遏制疫情所帶來的利好。

他說：「如果獲得可靠的疫苗，目前因疫情而壓力巨大的國家將最受益，歐洲屬於這一類別，因為那裏疫情非常嚴重。」

不過，並非所有人都認同這種輪動。富蘭克林鄧普頓的股票主管Stephen Dover認為，疫苗廣泛推廣起碼還需要幾個月時間，這意味着仍需配置亞洲股票。

他在本月早些時候接受採訪時稱：「在西方國家等待全面接種疫苗的時候，亞洲可能已經受益於經濟全面運作。」

關於接種疫苗後經濟何時才能恢復正常，資產管理者們也有不同看法。Dover認為最有可能在2021年下半年。但澳洲資產管理公司Northcape Capital駐東京的Ross Cameron認為，到2023年底，全世界仍會有超過一半的人口沒有接種疫苗。「我們感覺市場對全球疫苗推出速度過於樂觀了，這是需要花費大量時間和金錢的事情。」

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