全球經貿戰：美對華粟米和大豆出口創紀錄　原油下滑

外媒報道，美國10月份對華玉米出口突破100萬噸，再創歷史新高，月內大豆出口亦大幅飆升，美國農民由此幫助填補了養豬業飼料需求激增帶來的供應缺口。

中國國家海關總署發布原產地細分數據顯示，由於出口大國巴西的對華出口因產量縮減而大幅下降，美國10月份對華大豆出口幾乎達到9月份的3倍，創有史以來歷年同月最高紀錄。不過，當月美國對華原油出口伴隨中國進口量的普遍縮水而從9月份的紀錄高位回落。

報道指，雖然今年中國自美商品進口總量遠不及貿易協議中承諾的水平，但是隨着中國經濟走強、非洲豬瘟肆虐後生豬存欄的重建，近幾個月中國自美原油和穀物進口出現了大幅增長。

惟目前的問題是，中國當前的巨大胃口，尤其是對美國農產品的強勁需求是不是更多關乎國內供應的短缺，而非其在中美第一階段貿易協議中作出的承諾。

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