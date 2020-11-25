未信經濟V形復甦！韓企現金高近2千億港元

外國傳媒報道，最近南韓公布的各項經濟數字表現不俗，感覺景氣復甦腳步已經不遠了。不過，滿手現金的南韓大企業對未來仍存有疑慮，不知道現階段是要投資，還是不要投資的好。

根據韓國企研機構CEO Score對國內259家大企業調查，這些大公司今年前9個月，手頭上自由現金流量(Free Cash Flow)已累積逾28萬億韓圜，即約2,000億港元，較去年同期暴增1.63倍。

其中，過半數約有55%的大公司於上述期間共累積7.4萬億韓圜現金，這些企業異口同聲地均表示，因公司營運與決策受到疫情影響，目前還在猶豫該如何更有效率地分配這些現金。

報告同時指出，這些大公司中以科技「龍頭」三星電子的自由現金流最多，高達4.3萬億韓圜，第二位是化學大廠樂金化學，現金有3.3萬億韓圜，第三名為韓國電力公社(KEPCO)，手頭有2.7萬億韓圜。

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