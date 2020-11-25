渣打料人民幣明年升至6.3　期權市場見反手部署

渣打發表報告指，中國將繼續提高其外匯制度的透明度，同時通過政策支持來提高對人民幣使用的真正需求，預計拜登當選美國總統有助改善全球風險情緒，明年上半年底人民幣兌每美元或升至6.3。

截至下午約3時，在岸人民幣報6.5838兌美元；離岸人民幣報6.5816。

該行表示，市場對人民幣升值期望促進資本流入中國債券及股票市場，隨着離岸市場的進入愈來愈寬鬆，資本流入是近年人民幣國際化最可靠的推動力，允許外國中央銀行和投資者更好進入中國市場。

雖然市場存在人民幣升值預期，惟外匯期權市場的期權隱含波動率和風險逆轉(RR)指標均反映離岸市場對貶值的擔憂更加強烈。數據顯示，10月以來伴隨人民幣升值而新建立的期權合約中，仍有不少投資者買入行權價在7元以上的看漲美元/看跌人民幣期權。

分析認為，市場對拜登出任美國總統後改善中美關係的預測在美國大選前後推升人民幣匯率，惟短期內料特朗普政府在卸任前仍將繼續對中國施壓，拜登上台後的實際情況仍有待觀望，建議投資者採取更為謹慎務實的人民幣對沖策略。

另有策略師稱，經波動率調整後的境內外人民幣風險逆轉指標較3個月之前上升，意味市場對於升值仍然保持謹慎，預計在市場情緒過熱前，人民幣還有進一步升值的空間。

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