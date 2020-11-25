法國外貿銀行：內銀仍面臨流動性壓力　負債成本處高位

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞表示，內地銀行業於第3季的利潤下降幅度收窄，但流動性、資產質素和償付能力仍存挑戰。

她表示，在經歷疫情打擊後，內地銀行終於初步出現復甦迹象，雖然今年第2季度利潤比去年同期下降24%引發了市場的擔憂，但第3季度下降幅度已經收窄至6%。

她表示，今年內銀撥備前利潤增長放緩，主要原因是疫情導致貸款損失的撥備增加。她續指，由於經濟持續反彈，貸款撥備的步伐有所放緩，惟前景改善仍不足以扭轉資產回報率的下降趨勢，而不同類型銀行亦存在差異，撥備激增是導致大型銀行第2季度利潤下降的主要原因，中小型銀行撥備增長則相對溫和。

而收入來源方面，她表示，銀行資產增加速度從去年的8.1%上升至今年9月的11%，雖然從今年6月起貨幣政策立場變得審慎，但貸款增加速度仍較去年快。

她認為，內地銀行業仍面臨流動性壓力，貸款利率跌幅大於負債成本下降，導致淨息差壓縮，即使中國人民銀行向市場注入長期流動性，但主要政策利率仍保持不變，意味着銀行的負債成本可能繼續處於高位，而流動性趨緊的狀況亦反映在市場利率上，3個月SHIBOR從今年5月的1.4%攀升至今年11月高於3% 的水準。

她又稱，只要監管機構對金融風險保持警惕，對影子銀行及金融資金空轉採取強硬立場，這一趨勢就可能持續下去。

至於資產質素方面，她表示，不良貸款率已經從去年的1.86%和今年第2季度的1.94%上升到1.96%，銀行在今年首9個月處置(含重組)了1.73萬億人民幣的不良貸款，比去年增加了25%。截至今年9月，中資銀行共核銷貸款7,650億元人民幣，比去年同期增加18%。

不過，她認為，有償債壓力的債券顯示出更高的信貸風險，與不良貸款率不同，有償債壓力的債券比率從去年的0.2% 飆升至今年的0.54%，但仍明顯低於全球水準。

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