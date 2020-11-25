主要礦區爆疫開採中斷！銠價今年狂飆1.6倍

當市場仍然關注黃金價格何時上衝每安士2,000美元之際，有一種金屬的價格今年內悄然暴漲了1.6倍，成金屬市場的新寵。該種金屬名叫--銠！

銠是一種鉑族金屬，主要用於汽車尾氣處理的催化轉化器，尤其是對降低汽車尾氣氮氧化物含量的效果無可比擬。根據行業數據，乘用車的汽車催化劑含有1.5至2.5克的鉑族金屬，其中約有1/3是銠。

作為汽車關鍵減排材料的金屬銠，今年來已價格已大升1.6倍，漲至每安士15,700美元的歷史高位，但隨着環保法規日漸趨嚴，加上市場供不應求，銠價後市持續看漲。

CPM集團分析師與賀利氏(Heraeus)北美區貴金屬執行長康普卡指出，由於缺乏替代品，將推升銠價進一步上揚。在歐盟、中國及其他國家加強汽車減排規定之際，汽車製造商將被迫以更高的價格購買這種金屬。

賀利氏9月初發表的預測報告稱，銠的生產集中在南非(佔全球產量的81%)，而南非是新冠肺炎疫情最嚴重的採礦地區。預計今年銠市場將維持供不應求的局面，今年需求將較供應量高出5.5萬安士，超越去年的2萬安士。蒙特利爾銀行資本市場部推測稱，由於南非方面開採中斷，可能導致今年銠的開採量下降20%。

另一方面，美元近期弱勢都刺激商品價格趨升，賀利氏預期，未來1至3年銠價可能升至每安士20,000美元。

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