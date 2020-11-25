澳洲會計師公會倡向國際投資者發債　加強大灣區城市合作

新一份施政報告已出爐，澳洲會計師公會歡迎政府推動房地產信託基金發展，以及相關措施例如稅務寬免，以助在本港營運的私募基金發展，並推動家族辦公室的建設。公會建議，在此基礎上，應配置一定比例的外匯基金，用於投資有一定回報的香港策略性項目，以助減輕政府的長期開支，紓緩公共財政壓力，亦有利政府從投資項目中獲取一定的回報。

另外，公會建議政府考慮發揮香港高信用評級優勢及優惠利率的環境，發行面對國際投資者的債券，包括但不限於永續債券或長期債券，相信有助提升財政流動性，並加強國際投資者對香港的信心。

開拓市場加強與大灣區城市合作方面，公會認為支持通過與大型科技企業合作為本港年輕人提供更多職業發展機會，並吸引高資質的海外科研人才回港發展。

澳洲會計師公會2020年度大中華區分會會長劉明揚認為，連續幾年的施政報告均以發展創科為推動本港經濟發展的核心內容之一，公會一直倡議通過與大型跨國科企合作，為本地年輕人在大灣區提供更多就業機會以提升相關技能，樂見港府將改善「大灣區青年就業計劃」，培育更多有志投身科技的年輕人。

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