【市後重點睇】美匯急挫 金價升上1812美元
2020年11月25日 16:13
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美匯指數跌至92邊緣；港匯處7.7512；離岸人民幣(CNH)報6.5710；美元兌日圓報104.38；歐元升0.26%至1.1925；英鎊見1.3382。金價回升至1,812美元。布油升上48.4美元；紐油企45.35美元。道指期貨升45點。
●市後關注點
-21:30 美國第3季國內生產總值(GDP)修訂；美國10月耐用品訂單
-23:00 美國10月個人收入；美國10月個人開支；美國11月密歇根大學消費情緒指數終值；美國10月新屋銷售
●美股道指歷史性升破三萬點關口，港股跟隨外圍高開，恒生指數突破兩萬七關後回落，收市報26,669點，升81點或0.31%。國企指數收報10,557點，跌54點或0.52%；科技指數失守8,000點大關，收報7,921點，跌185點或2.29%。主板成交逾1,780億港元。https://bit.ly/375A66H
●A股快報：滬深三大指數倒跌，滬綜指跌1.1%，失守3,400點關，創業板指挫逾2%。https://bit.ly/3l1gNA7
●【亂世買金】花旗：黃金牛市尚未完，2021年會升破2,000美元。
●新加坡金管局：今年底將頒發數碼銀行執照。
●新冠肺炎：分析指疫情加速推動中國崛起，西方體制敗露弱點。
●IMF警告額外貨幣刺激措施，恐對金融穩定構成重大風險。
●全球經貿戰：
-RCEP響警，美國需重新思考亞太區經濟戰略。
-50多艘澳洲煤船滯困華港口，39億煤炭海上漂流。
-傳華為正重啟4G手機生產。
●比特幣迫近歷史新高，最牛睇50萬美元。
●中國經濟：
-劉鶴籲推進重大項目建設，堅持住房不炒定位。
-瑞銀汪濤：預計2021年中國GDP增速將反彈至8.2%。
●傳發改委調查各地新能源車投資情況，摸底恒大及寶能等。
●螞蟻旗下兩個ABS融資項目通過，規模200億人幣。
●調查：29%千禧世代疫後改用新理財工具。
●歐洲央行暗示明年開始取消銀行暫停派息禁令。
●施政報告：
-工商舖明起撤辣救市，住宅則未有計劃。
-深化中港金融互聯互通，研放寬房託基金投資限制。
-業界料工商舖撤辣，助用家或外來資金入市。
●港交所歡迎滬深港互聯互通機制擴容，提升競爭和吸引力。
●新股專輯：京東健康入場費3,564元，獲6基投力撐。
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