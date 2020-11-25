證監會支持推動私募基金及房產信託基金市場發展

香港證監會表示，歡迎新一份《施政報告》為進一步深化內地與香港金融市場互聯互通而提出的措施。

證監會主席雷添良表示，市場互聯互通機制下的合資格證券範圍得以擴大，不僅有助鞏固香港作為國際金融中心的地位，同時亦可提升香港的競爭力。我們將繼續與香港聯合交易所緊密合作，以便落實有關措施。

證監會亦支持進一步推動本港私募基金、家族辦公室業務及房地產投資信託基金市場的發展，並即將就修改相關監管規定的建議發表諮詢總結，為房地產投資信託基金在進行投資時提供更大靈活性。

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