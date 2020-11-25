DYNAM JAPAN半年純利減少91%

另外，集團自2020年6月起，有關已關閉的遊戲館已全部恢復營運。然而，自2020年7月起經營收益的回復水平仍維持於介乎上一財政年度經營收益的70%至80%之間。

該公司本財政年度下半年之財務業績前景而言，預期截至2020年12月31日止3個月期間及截至2021年3月31日止3個月期間將錄得溢利，而截至2021年3月31日止財政年度亦將錄得溢利。然而，由於公司本財政年度之財務業績前景仍難以預料，故公司未能呈報截至2021年3月31日止財政年度之任何具體財務數據。

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