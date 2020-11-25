張華峰：樂見互聯互通擴容　未納第二上市股份感可惜

新一份施政報告中提到，將擴大互聯互通，「北水」可買賣本港上市的生物科技股，另外本地投資者亦可以投資內地科創板股份。立法會金融服務界議員張華峰樂見互聯互通選股範圍擴大、放寬香港房地產投資信託基金以及加快落實「跨境理財通」，令香港發展成為亞洲區蓬勃的房託基金市場及大灣區財富管理中心，惟對第二上市股份未獲納入感到可惜，希望港府加快爭取相關股納入。

他解釋，第二上市股份獲納入互聯互通，將有利在外地上市的公司持續回流在港上市，令香港金融市場持續暢旺。另業界期盼已久的「交易所買賣基金(ETF)通」和「債券南向通」等仍未有好消息，冀政府「再接再厲」，進一步擴大滬深港通機制的涵蓋範圍。

張氏強調，金融服務界一直強烈促請政府帶領業界進入大灣區金融市場。而他和身兼行政會議成員的經民聯議員林健鋒早前提出「單一通行證」建議，讓擁有豐富經驗的本地中小券商能夠進入灣區開設辦事處，為灣區投資者提供多元化的金融服務，但未在今次施政報告有正面回應，對此感到可惜。

張華峰希望，政府在這一方面要加緊工作，幫助業界搭建通往內地金融場的「橋樑」，讓業界利用其經驗及長處，為大灣區的金融發展。

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