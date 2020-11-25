【產經直播】港股突破二萬七好徵兆？
2020年11月25日 16:43
東網電視更多新聞短片
隔晚美股大升，港股周三(25日)高開231點，終於衝破7月高位，最多升452點，曾重上二萬七關，其後走勢回順，最終收報26,669點，升81點；恒指後市仲有力向上衝？
疫苗最快下月推出市場，資金轉炒銀行股，未到聖誕，滙控(00005)已經落鑊，股價曾爆升逾8%，高見42.95元，創半年新高成為升市功臣；另一隻國際銀行股渣打(02888)股價亦升逾2%，冇貨追唔追好？
周二(24日)放榜嘅小米(01810)，業績勝過市場預期，第三季利潤升93.29%至48.64億元人民幣，兼獲多家大行唱好，但股價績後繼續回吐，係咪趁低吸納時機？
京東(09618)旗下的京東健康(06618)周四(26日)起招股，招股價介乎62.8元至70.58元，以每手50股計算，入場費約3,564元。京東健康業務覆蓋線上線下渠道，屬中國目前最大在線零售藥房及在線醫療平台，呢隻抽唔抽得過？
《東網Money 18》搵嚟大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020