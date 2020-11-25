新股專輯：領地控股明起招股　入場費6060元

集團擬發行2.5億新股，其中90%為國際配售，10%為公開發售，集資最多15億元，所得約60%將用於撥付現有項目；約20%用於為未來項目提供資金；約10%用於償還項目開發的現有計息借款，及約10%將用作一般業務營運。

今年首5個月虧轉盈，賺1.84億元人民幣(下同)，2019年同期蝕5,177.2萬元，收入按年飆升1.81倍至30.27億元，淨資產負債比率為1.5倍。截至9月底止，土地儲備達1,657.7萬平方米。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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