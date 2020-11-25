胡潤民企500強出爐 騰訊市值超阿里首登榜首
2020年11月25日 17:15
東網電視更多新聞短片
（中新社圖片）
胡潤研究院發布今年中國500強的民營企業名單，今年上榜門檻為230億元人民幣(下同），比去年提高90億元或64%。騰訊(00700)市值按年上漲2萬億，以4.98萬億首次登上榜首之位，超越阿里巴巴(09988)。
受螞蟻集團暫緩上市的影響，阿里巴巴以4.78萬億元的價值退居第二位，但仍按年增長25%。500強民企上榜企業總價值高達56萬億元，創歷史新高，比去年增加20萬億元，相當於去年中國GDP的近六成。已上市的民企公司市值按今年10月15日收市價計算，非上市公司估值參考同行業上市公司進行估算。
受新冠肺炎疫情影響，今年大健康行業增長顯著，比去年增加四成至93家，佔全榜單18%，首次成為佔比最多的行業，超過去年兩大行業先進製造及房地產。
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020