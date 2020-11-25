胡潤民企500強出爐　騰訊市值超阿里首登榜首

受螞蟻集團暫緩上市的影響，阿里巴巴以4.78萬億元的價值退居第二位，但仍按年增長25%。500強民企上榜企業總價值高達56萬億元，創歷史新高，比去年增加20萬億元，相當於去年中國GDP的近六成。已上市的民企公司市值按今年10月15日收市價計算，非上市公司估值參考同行業上市公司進行估算。

受新冠肺炎疫情影響，今年大健康行業增長顯著，比去年增加四成至93家，佔全榜單18%，首次成為佔比最多的行業，超過去年兩大行業先進製造及房地產。

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