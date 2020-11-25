中港擴大貨幣互換額至5000億人幣

中國人民銀行公布，經國務院批准，近日，人行與香港金融管理局續簽了貨幣互換協議，互換規模由原來的4,000億元人民幣或4,700億港元擴大至5,000億元人民幣或5,900億港元，有效期5年，經雙方同意可以展期。

雙方認為，貨幣互換協議的續簽有利於維護兩地和區域金融穩定，便利兩地貿易和投資，推動香港離岸人民幣市場發展。

金管局總裁余偉文表示，隨着人民幣國際化繼續推進，市場對離岸人民幣流動性的需求將進一步增加，貨幣互換協議的續簽及擴大規模，將有助金管局在有需要時向本港離岸人民幣市場提供流動資金，對支持香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的持續發展至為重要。

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