施政報告：羅兵咸永道指互聯互通納生科股豐富兩地合作

新一份施政報告提出逐步擴大「互聯互通」合資格股票範圍，同意加快香港上市未有盈利的生物科技股份(俗稱B股)和內地科創板股票在符合特定條件下納入。會計師行羅兵咸永道對此表示歡迎，該行香港企業客戶主管合夥人黃煒邦相信，進一步擴容將會加快推動資本市場高水準雙向開放、加強資本市場聯通，並進一步完善滬深港通機制，豐富內地和香港的合作。

羅兵咸永道香港資本市場合夥人黃金錢指，長遠而言，香港將繼續為企業和投資者提供獨特的價值和商機，而香港作為亞洲最佳的融資平台，可在中國建立多層次資本市場方面發揮積極和重要作用。希望互聯互通未來在市場更成熟時，進一步擴容至包括一級市場(即新股通)以便利內地、香港和國際投資者，亦有利於公司上市集資，並共同推進內地上市平台建設，支持鞏固香港國際金融中心地位。

黃煒邦提到，擴大滬深港通機制的涵蓋範圍，為發行人和投資者提供進入市場投融資的便利機會，擴大融資渠道，進一步支援中國投資市場融入資金、實體經濟開展跨國融資和併購，對推動中國多層次資本市場的國際化有利。

他指，自新冠肺炎疫情以來，觀察到部分投資者的注意力已轉向生物科技企業。互聯互通可進一步提高生物科技公司的資金流動和吸引力，並使香港成為亞洲最佳的生物科技公司上市平台。

黃金錢表示，互聯互通印正內地香港兩地資本市場制度正在逐步完善，亦有助保持科創板的高速成長，在中國資本市場的改革史上是一個具有重要意義的里程碑。現在科創板已經成為許多新興創新、新經濟企業，尤其是科技、傳媒及電信(TMT)、醫療與醫藥行業企業的上市樞紐。

另外，羅兵咸永道亦樂見政府研究為香港房地產投資信託基金多管齊下的措施，配合市場需求以便讓業界與時並進。

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