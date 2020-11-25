證監禁新鴻基投資前客戶主任重投業界24個月

香港證監會就新鴻基投資前客戶主任陳舜琼違反證監會的《操守準則》，禁止她重投業界，為期24個月，由2020年11月25日起至2022年11月24日止。

證監調會查發現，陳氏於2008年10月至2015年8月期間，在沒有事先獲得兩名客戶的書面授權及新鴻基投資高級管理層審批的情況下，以委託形式在該等客戶的帳戶內進行交易。陳的做法違反了《操守準則》內有關委託帳戶的授權及操作的監管規定，以及新鴻基投資有關委託帳戶的政策和程序。

證監會認為，陳沒有以適當的技能、小心審慎和勤勉盡責的態度行事，以維護客戶的最佳利益，其行為令新鴻基投資未能對有關帳戶的操作進行監察及監督，以及無法保障客戶免其承受在帳戶內出現未經授權買賣的風險，以致他們的利益受到損害

證監會在決定上述處分時，已考慮到所有相關情況，包括陳的失當行為所持續的時間，以及她過往並無遭受紀律處分的紀錄。

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