DBA電訊下周二起取消上市地位

《上市規則》第6.04條，如上市公司停牌持續較長時間，而發行人並無採取適當的行動 以恢復其上市地位，則可能導致除牌。

該公司自2013年6月6日起已暫停買賣，以待就若干新聞稿刊發澄清公告。隨後未能刊發截至2012年12月底止年度經審核全年業績，亦未能符合《上市規則》第13.24條須擁有足夠業務運作及資產的規定。聯交所先後於2015年1月15日、2015年7月28日及2016年3月9日根據《上市規則》第17項應用指引將該公司置於除牌程序的第一、第二及第三階段。

該公司於2016年9月8日除牌程序第三階段屆滿之前向聯交所提交復牌建議，其中所涉的收購目標公司構成當時《上市規則》第14.06(6)(a)條下的反收購行動。於2020年11月13日，上市委員會認為該公司未有按《上市規則》第6.04條所規定採取充分行動以就目標公司遞交新上市申請以及符合所有復牌條件而復牌。因此，行使權力取消該公司的上市地位。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020