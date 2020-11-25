中美科技戰：中國積極向美國晶片設計業挖角

美國正推動中美科技脫鈎，以打擊中國高科技發展。為應對挑戰，中國正密謀打破美國在半導體行業的壟斷地位，包括積極挖角美國晶片設計公司如Synopsys、Cadence等的高級管理人才和工程師。

外媒報道，中國至今已成立3家電子設計自動化(EDA)新創公司，包括X-EPIC、Shanghai Hejian Industrial Software和全芯智造，而Synopsys約持有全芯智造超過20%的股份。上述3公司不是由Synopsys和Cadence的高管和工程師所創立，就是顧用了兩公司的高管和工程師。X-Epic由Synopsys的前區域銷售經理Wang Libin於今年3月成立，在EDA工具領域有30多年的經驗Cadence前副總裁TC Lin，也在今年8月3日加入X-Epic，出任首席科學家。

報道指，今年5月成立的Shanghai Hejian Industrial Software，於10月下旬從Synopsys聘請了1位在該公司有20年經驗的高級中國研發主管。

全芯智造則由Synopsys中國前副總裁Nieh Chieh於9月創立，其在Synopsys有10年經驗。Synopsys全球高級副總裁兼中國業務主席Ge Qun，則是全芯智造的董事會成員之一。 其他全芯智造的主要投資者，還包括Summitview Capital，和中國科學院微電子研究所。

包括Cadence、Synopsys、ANSYS和Mentor Graphics，共控制全球90%的晶片設計工具市場，其中除Mentor Graphics外皆為美企，在中美科技戰下，中國飽受「缺芯」問題的打擊，反映中國的EDA工具行業長期被忽視，如今正急起直追，圖追回失地。

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