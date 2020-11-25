克魯格曼：特朗普搞破壞　誓要在卸任前踐踏經濟

2008年諾貝爾經濟學獎得主、《紐約時報》專欄作家、一直狠批美國總統特朗普施政的克魯格曼(Paul Krugman)撰文表示，眾所周知特朗普不喜歡輸的感覺，即使顯然已輸掉總統大選且極不可能翻盤仍不認落敗，甚至在即將卸任之際搞大大小小的破壞，意圖把經濟變成焦土、為可能的金融危機埋下伏筆，好留下更多爛攤子給總統當選人拜登明年上任後收拾。

他指出，特朗普的財政部長姆紐欽上周突然宣布，今年3月推出的多項緊急貸款計劃年底到期後，財政部將不再支持。乍看下或許沒甚麼，畢竟金融市場不見危機迹象，美股甚至在選後繼續大漲；更何況撥給這些計劃的資金大多不曾動用。那麼，問題出在哪裏？

克魯格曼表示，聯儲局有充分理由反對終止這些計劃，官員們非常了解金融危機如何發生、又如何終結。姆紐欽的舉動剝奪一項未來可用來對抗危機的重要工具。

他解釋，今日所謂的「金融危機」昔日通常稱為「恐慌」──例如1907年的金融大恐慌(the Panic of 1907)，正是那場危機催生了聯儲局。引發恐慌的因素五花八門，有的根本沒有明顯成因，但有共同點：就是涉及民眾失去信心、造成資金凍結使經濟頓失活水、重創增長和就業。

這種事通常猶如「自我實現的預言」，也就是個人的理性行為導致集體的災難後果。例如典型的銀行擠提，存戶急着提領存款，即使他們相信銀行基本面健全，卻也明白一窩蜂擠提可能搞垮銀行。

這正是為甚麼需要聯儲局這類機構出面穩定大局。打從19世紀以來，世人便明白這些機構在爆發金融恐慌時有能力、也應當放款紓困，終結惡性循環。其實，讓恐慌踩煞車所需的放款金額並不大，甚至只要明確承諾必要時會提供現金即可，連實際開支票都不必。

例如2012年歐債危機情勢危急，西班牙等南歐國家償債能力銳減，國債孳息率卻飆升。其實西班牙等國財政情況不比英國差，但因使用歐元，不像英國可自己印鈔票並以極低的利率借錢，因此不堪「自我實現的預言」攻擊——投資者擔心西班牙缺錢而抽腿，卻因此引發他們擔心的結果。

不過，2012年7月，時任歐洲央行行長德拉吉公開聲明，將「不計一切代價」拯救歐元，市場普遍解讀此語等同於承諾必要時將借錢給危機受困國。結果危機突然告終，歐央行到頭來沒借出一分錢。

又如今年3月和4月，新冠肺炎疫情引起投資人恐慌，把美國推向瀕臨金融危機。幸而聯儲局在財政部資金力挺下推出新計劃，提議購買公司債和市政債等資產。這項承諾確保必要時有充裕資金能穩定市場，危機於是迅速消退，實際動用的資金並不多。

他指出，目前為止雖然情況良好，但此刻美國疫情復熾，染疫住院病例甚至比春季時多，且仍快速增加。即使這回疫苗推出在望，但新冠肺炎危機尚未平息，在這個節骨眼撤除因應危機的工具，實在很愚蠢。

對於姆紐欽宣稱這些資金「不再有必要」，克魯格曼直批「不可理喻」。從特朗普政府最近的各種行徑觀之，很難不把姆紐欽的舉動看作是蓄意破壞，意圖升高下任政府必須處理危機的可能性。

姆紐欽把經濟紓困案未用的4,550億美元資金，從聯儲局手中收回並轉入財政部的「普通基金」，意味耶倫接任財長後，需要國會批准才能動用這筆錢。

克魯格曼形容這些小動作顯然是在「搞破壞，簡單明瞭」，顯示姆紐欽也加入其他特朗普政府愚忠官員的行列，跟着在卸任前踐踏經濟，賠上自己的聲譽。

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