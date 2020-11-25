施政報告：金發局冀加快落實「跨境理財通」提升金融服務

香港金融發展局(金發局)歡迎行政長官於《施政報告》中提出的有關鞏固和提升香港國際金融中心地位的政策措施。相關措施涵蓋擴闊「互聯互通」的合資格證券範圍、以及促進香港私募基金和家族辦公室的業務發展等範疇。

金發局相信，除加深香港與內地金融市場之間的互聯互通外，有關為私募基金所分發的附帶權益提供合宜的稅務措施，以及為家族辦公室提供一站式支援服務的相關計劃，亦將有助促進香港金融業發展。

金發局亦支持將香港發展成為亞洲區蓬勃的房託基金市場，並將於未來數月制定相關的政策建議。該局相信，這些舉措加上在大灣區加快落實「跨境理財通」，將提升香港金融服務業的廣度和深度。

對於政府委託金發局於疫情期間推行專為香港金融服務業而設的「金融服務業創職位計劃」，金發局表示十分感激。金發局主席李律仁表示，2020年對香港及全球來說，俱為非比尋常的一年。在此艱難時刻，政府對業界的支持尤為重要。

他又指，施政報告提出的措施凸顯了政府繼續致力鞏固香港作為備受內地和國際投資者青睞的集資和投資樞紐地位。同時亦注意到，重建本地和海外對香港的信心是政府的一項重要舉措。金發局期待與政府、監管機構和業界攜手合作。

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