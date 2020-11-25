施政報告：投資基金公會續與監管機構緊密溝通拓大灣區

香港投資基金公會歡迎政府發表的施政報告，提出深化內地與香港金融市場互聯互通的舉措，亦高興看到政府將加快落實在大灣區的「跨境理財通」。

香港投資基金公會將繼續與監管機構緊密溝通，共同推動計劃早日落實，滿足大灣區和香港居民的投資需求。

另外，施政報告還提到將促進房地產投資信託基金和私募基金市場等多種產品的發展；以及推動家族辦公室業務的開展。這都大大有助進一步鞏固香港作為資產管理中心的地位。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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