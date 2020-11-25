拍賣場上連沽3個銀主盤　嘉湖三房每呎9165元

忠誠拍賣今日推出11個銀主盤，拍賣行發言人稱，場上售出3個同類單位，其中天水圍嘉湖山莊樂湖居1座低層D室，實用面積約551方呎，開價僅450萬元，終以505萬元沽，呎價9,165元，較個別銀行網上估價554萬元，低約8.8%。據了解，上址曾於9月底曾開價500萬元，調低開價後即拍出。

市區銀主住宅減價重新拍賣，如西半山雨時大廈高層A室，實用面積約314方呎，開價僅680萬元，較之前開低30萬元，單位亦以690萬元拍出，呎價21,975元，但較估值仍低約121萬元。

至於11月中曾推拍的大角咀海桃灣1座中層B室，實用面積約818方呎，今次重拍開價1,730萬元，較之前下調20萬元，拍賣會場上獲3組客爭購，終以1,750萬元售出，呎價21,394元，相對銀行估值亦低約231萬元或約11.7%。

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