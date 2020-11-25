新盤動向：會地旗下4盤引入全新一按計劃吸客

會德豐地產旗下茶果嶺KOKO HILLS、啟德OASIS KAI TAK、將軍澳MONTEREY以及屯門NAPA，推出全新「80% 5年輕鬆置業付款計劃」及「靈活一按貸款付款計劃」，指定單位買家可選用最高8成一按，按揭年期最長5年，首期只需樓價20%即可入住。指定單位買家亦可選用7成一按，按揭年期最長為20年，首期只需樓價30%即可入住。

集團今年首3季銷售成績理想，至今共售出約989伙，套現約111億港元，有信心年底前將突破1,000伙成交。

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