新冠肺炎：渣打周五起調整分行營業時間

鑑於香港新冠肺炎疫情轉趨嚴重，在考慮到客戶及員工健康及持續為客戶提供銀行服務，渣打銀行(香港)宣布旗下分行營業時間將作出調整，直至另行通告。

由今年11月27日(周五)起，該行全線分行及優先理財中心的營業時間將更改為星期一至星期五上午10時至下午5時，星期六上午10時至中午1時。流動銀行星期一至星期五上午10時至下午4時，星期六休息。而全線企業特快中心星期一至星期五上午10時至下午5時30分，星期六休息。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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